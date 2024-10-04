"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار متوسطة وسيول ورياح شديدة وأتربة مثارة

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الشفا وأضم وبني يزيد وميسان وجذم ويلملم والعرضيات. وتشهد أمطارًا خفيفة على الطائف والقنفذة والمظيلف، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ20 من مساء السبت.