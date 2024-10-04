"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار متوسطة وسيول ورياح شديدة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الشفا وأضم وبني يزيد وميسان وجذم ويلملم والعرضيات. وتشهد أمطارًا خفيفة على الطائف والقنفذة والمظيلف، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ20 من مساء السبت.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء السبت.
وكذلك تشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل. وتشهد أمطارًا خفيفة على أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والبرك والقحمة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء السبت.
ونبّه المركز منطقة جازان لأمطار متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب. وتشهد أمطارًا خفيفة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد وجازان والدرب وبيش، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء السبت.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المهد ووادي الفرع. وتشهد رياحًا شديدة على الرايس وينبع، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 18 من مساء السبت.
وكذلك تشهد المنطقة الشرقية أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا. وتشهد رياحًا شديدة على الجبيل والخُبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ18 من مساء السبت.
ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ18 من مساء السبت.