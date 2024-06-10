لليوم الرابع.. "الشؤون الإسلامية" تستقبل 1075 حاجا وحاجة من 75 دولة من ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، استقبال المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، حيث بلغ عدد الذين وصلوا إلى مقر استضافتهم في مكة المكرمة اليوم الرابع من شهر ذي الحجة لعام 1445هـ 145 حاجا وحاجة من 9 دولٍ حول العالم ليصل إجمالي ما تم استقبالهم حتى الآن 1075 حاجا وحاجة من 75 دولة من مختلف قارات العالم، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها الوزارة للضيوف كي يؤدوا مناسك الحج بيسر وسهولة.
جدير بالذكر أن الوزارة تستكمل استقبال باقي وفود ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج خلال الأيام القادمة والبالغ عددهم 3322 حاجا وحاجة من 88 دولة حول العالم, وسط الخدمات المتكاملة التي وفرتها الوزارة عبر اللجان العاملة ليستقر الضيوف بمكة إلى حين نقلهم إلى المشاعر المقدسة لأداء نسك الحج.
من جهتهم عبر عدد من الضيوف عن فرحتهم الغامرة منذ وطأت أقدامهم الديار المقدسة وسط الحفاوة التي تلقوها من قبل اللجان العاملة في الوزارة، داعين الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يجزيهم خير الجزاء على خدمتهم للإسلام والمسلمين, كما شكروا وزارة الشؤون الإسلامية على توفيرها كل سبل الراحة لهم حتى يؤدوا المناسك بكل يسر وسهولة.