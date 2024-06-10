لليوم الرابع.. "الشؤون الإسلامية" تستقبل 1075 حاجا وحاجة من 75 دولة من ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، استقبال المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، حيث بلغ عدد الذين وصلوا إلى مقر استضافتهم في مكة المكرمة اليوم الرابع من شهر ذي الحجة لعام 1445هـ 145 حاجا وحاجة من 9 دولٍ حول العالم ليصل إجمالي ما تم استقبالهم حتى الآن 1075 حاجا وحاجة من 75 دولة من مختلف قارات العالم، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها الوزارة للضيوف كي يؤدوا مناسك الحج بيسر وسهولة.