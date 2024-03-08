"الصحة" تحتفي بـ"يوم الشهيد" وفاءً لذكرى شهدائها في "كوفيد 19"

احتفت وزارة الصحة بـ"يوم الشهيد"، الذي تمّ تحديده في الثاني من مارس من كل عام ليصادف إعلان الوزارة تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة؛ بهدف استذكار الدور البطولي لشهداء الصحة الذين بذلوا أرواحهم فداء للوطن وضحّوا بحياتهم في سبيل الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين؛ تأكيدًا على كفاءة منظومة القطاع الصحي في المملكة في التعاطي مع الأزمات والجوائح والتغلّب على تداعياتها.