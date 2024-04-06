أمير المدينة المنورة يقف ميدانيًّا على منظومة العمل في رحاب المسجد النبوي ليلة 27 من رمضان

فيما تشير المؤشرات الإحصائية إلى تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية إلى 6190 حالة منذ بداية الشهر الفضيل، عبر فرق هيئة الهلال الأحمر في المسجد النبوي الشريف وساحاته، بالإضافة إلى جهود رجال الأمن التنظيمية والإنسانية في المسجد والساحات والمنطقة المركزية، وتسخير خدمات 7900 متطوع ومتطوعة في منظومة الأعمال المقدمة للمستفيدين، في حين استقبلت مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات المحيطة بالمسجد أكثر من 21 ألف مراجع، وبلغ مجموع مياه زمزم التي تم ضخها إلى المسجد النبوي منذ بداية الشهر الفضيل أكثر من 5.7 آلاف طن، بالإضافة إلى تسجيل أعلى حمل كهربائي في اليوم الـ26 بمقدار 30.4 م.ف.أ.