أمير المدينة المنورة يقف ميدانيًّا على منظومة العمل في رحاب المسجد النبوي ليلة 27 من رمضان

أدى جموع المصَلّين بالمسجد النبوي الشريف صلاتي التراويح والتهّجد في ليلة السابع والعشرين من رمضان، في أجواء مفعمة بالإيمان والطمأنينة وسط منظومة متكاملة من الخدمات المقدمة لزوار المسجد النبوي، وذلك بإشراف ومتابعة الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز.
ووقف الأمير سلمان بن سلطان، ميدانيًّا على منظومة العمل في رحاب المسجد النبوي لمتابعة مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمصلين وتسهيل الوصول إلى المسجد النبوي وساحاته، واستمع سموه لشرحٍ قدمه مدير شرطة المنطقة اللواء يوسف الزهراني عن المنظومة الأمنية وإدارة الحشود لضمان تسهيل دخول وخروج المصلين.
كما زار سموه غرفة العمليات الأمنية في المسجد النبوي الشريف وقدّم قائد القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي العقيد متعب البدراني، مَلمحًا عن دور الغرفة الأمنية التي تشرف عليها الكوادر المتخصصة لمتابعة حركة المصلين ومراحل التفويج في الساحات وداخل المسجد النبوي.
وأكد أمير منطقة المدينة المنورة، أهمية ترجمة العناية الفائقة التي توليها القيادة الرشيدة -أيدها الله- لزوار المسجد النبوي خلال شهر رمضان وتحقيق أقصى درجات الراحة والأمن والطمأنينة ليتمكن المصلون من أداء صلواتهم بيسر وسهولة وسط منظومة الخدمات المميزة التي وفرتها الدولة، مثمنًا سموه لكافة الجهات، الأعمال التي تقوم بها والتي تتطلب مضاعفة الجهود في خدمة المصلين والزوار.
فيما تشير المؤشرات الإحصائية إلى تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية إلى 6190 حالة منذ بداية الشهر الفضيل، عبر فرق هيئة الهلال الأحمر في المسجد النبوي الشريف وساحاته، بالإضافة إلى جهود رجال الأمن التنظيمية والإنسانية في المسجد والساحات والمنطقة المركزية، وتسخير خدمات 7900 متطوع ومتطوعة في منظومة الأعمال المقدمة للمستفيدين، في حين استقبلت مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات المحيطة بالمسجد أكثر من 21 ألف مراجع، وبلغ مجموع مياه زمزم التي تم ضخها إلى المسجد النبوي منذ بداية الشهر الفضيل أكثر من 5.7 آلاف طن، بالإضافة إلى تسجيل أعلى حمل كهربائي في اليوم الـ26 بمقدار 30.4 م.ف.أ.
وكانت أروقة المسجد النبوي وساحاته والمنطقة المركزية قد امتلأت بالمصلين، منذ وقتٍ مبكر، وحرصت الجهات المعنية على تهيئة المسجد النبوي الشريف وإدارة حركة الحشود، وتعزيز الانسيابية المرورية في نطاق المنطقة المركزية، ورفع مستوى خدمة حافلات المدينة في إطار المحافظة على سلامة وراحة المصلين والزوار.