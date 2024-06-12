المفتي العام للسعودية يستقبل رئيس هيئة العناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

استقبل سماحة المفتي العام للسعودية رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، في مقر إقامته بمكة المكرمة، وفدًا من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الذين قَدِموا للسلام على سماحته.