المفتي العام للسعودية يستقبل رئيس هيئة العناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

استقبل سماحة المفتي العام للسعودية رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، في مقر إقامته بمكة المكرمة، وفدًا من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الذين قَدِموا للسلام على سماحته.
وفي التفاصيل، استعرض المهندس غازي الشهراني، الرئيس التنفيذي للهيئة، في بداية اللقاء ما تقوم به الهيئة من مناشط وأعمال، وما يقدمونه من خدمات لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وأشاد سماحة المفتي بجهود الهيئة، وما تقوم به من جهود في استقبال ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام، وتسخير الإمكانات كافة لراحتهم.
حضر اللقاء الدكتور سعد المحيميد المشرف على أعمال المسجد الحرام، والدكتور أحمد الشويعر وكيل الرئيس العام لشؤون المكتبات، والدكتور عبدالرحمن الشهري وكيل الرئيس للشؤون العلمية والأكاديمية، والدكتور ناصر الزهراني مساعد المشرف على أعمال المسجد الحرام.