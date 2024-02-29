محليات
"المرور" تضبط قائد حافلة يناور بين المركبات ويتنقّل بين المسارات بـ"شرائع مكة"
تجاوبًا مع "سبق" بعد توثيق الواقعة بالفيديو.. وجرت إحالته للهيئة المرورية
ضبطت دورياتُ المرور بالعاصمة المقدسة، قائدَ حافلة، صباح اليوم الخميس، أثناء قيادته للحافلة على طريق الشرائع باتجاه السيل؛ بسبب مخالفته أنظمة وتعليمات القيادة على الطرق للحافلات.
وتفصيلًا: وثّقت "سبق" من خلال مقطع فيديو قيامَ قائد حافلة بالسير بسرعة عالية على طريق الشرائع باتجاه السيل، مستخدمًا المسارَ الأيسر، والتنقل بين المسارات دون استخدام المسار المخصص للحافلات بأقصى اليمين، وتجاوزه السرعة المحددة للمركبات الصغيرة على نفس الطريق.
وتجاوبت الإدارة العامة للمرور مع "سبق"، وفي أقلّ من ساعة ورغم كثافة حركة الحافلات التي تشهدها العاصمة المقدسة؛ تمكّنت دوريات المرور من ضبط قائد الحافلة وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.