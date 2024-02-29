"المرور" تضبط قائد حافلة يناور بين المركبات ويتنقّل بين المسارات بـ"شرائع مكة"

وتفصيلًا: وثّقت "سبق" من خلال مقطع فيديو قيامَ قائد حافلة بالسير بسرعة عالية على طريق الشرائع باتجاه السيل، مستخدمًا المسارَ الأيسر، والتنقل بين المسارات دون استخدام المسار المخصص للحافلات بأقصى اليمين، وتجاوزه السرعة المحددة للمركبات الصغيرة على نفس الطريق.