سمو نائب أمير مكة المكرمة يدشّن المصحف المرتل لقراء مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية في دورتها الـ45

ويُعد هذا المشروع النوعي سابقةً تاريخية تُسجَّل لأول مرة منذ انطلاقة المسابقة قبل 48 عامًا، حيث قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بإشراف ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وبالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون ممثلةً في المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية، بالإشراف على إصدار هذا المصحف المرتل الذي تولى المركز تنفيذه عبر مراحل التسجيل والمونتاج والمراجعات الفنية المتخصصة.