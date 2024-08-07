3 ضبطيات في تبوك وحائل والمدينة المنورة.. "تجريف تربة وإشعال نار بالغطاء النباتي"

نفذت القوات الخاصة للأمن والحماية والقوات الخاصة للأمن البيئي 3 عمليات منفصلة ضد مخالفي نظام البيئة في مناطق تبوك وحائل والمدينة المنورة.
في التفاصيل، ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لاستغلاله الرواسب بمنطقة تبوك.
وأوضحت القوات أنه تم ضبط مُعدّتين تستخدمان في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليهما مقيم من الجنسية المصرية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وفي العملية الثانية، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي بمنطقة حائل، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، مؤكدةً أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.
وفي الواقعة الثالثة، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لاستغلاله الرواسب في منطقة المدينة المنورة.
وأوضحت أنه تم ضبط مُعدّتين تستخدمان في نقل وتجريف التربة، يعمل عليهما مقيم من الجنسية السودانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.