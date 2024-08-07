3 ضبطيات في تبوك وحائل والمدينة المنورة.. "تجريف تربة وإشعال نار بالغطاء النباتي"

وفي العملية الثانية، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي بمنطقة حائل، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، مؤكدةً أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.