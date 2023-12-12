أمير المدينة يؤكد أهمية إتاحة خدمات مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية للباحثين

ومن جانبه، أوضح الأمين العام للمجمع، الأستاذ الدكتور فهد الوهبي، أن المجمع يحقق الهدف الأساسي من إنشائه، المتمثل في المحافظة على المكتبات الوقفية وخدمتها وإتاحتها للعامة، وتعزيز خدماته التي ستحتضن مركز التعقيم والترميم والتجليد، وهو من أكبر المراكز التي تخدم المخطوطات والكتب، ويساهم في الحفاظ على التراث والوثائق والمخطوطات الثمينة في المنطقة، كما يحتضن مركز الرقمنة والفهرسة لجميع المخطوطات والكتب النادرة والمقتنيات الثمينة، ويتيحها للمستفيدين عبر مواقع المجمع الإلكترونية.