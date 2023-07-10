وفد إيطالي يطلع على تجربة المزارعين في إنتاج الورد والتين الشوكي ومشتقاتهما بالطائف

اطلع الأمير خالد بن محمد آل سعود، والأمير عبدالله بن محمد آل سعود، ووفد استثماري من جمهورية إيطاليا، على تجربة المزارعين في إنتاج الورد الطائفي والتين الشوكي ومشتقاتهما بمحافظة الطائف.
وتجوَّل الأميران والوفد الإيطالي المرافق على مزارع الورد الطائفي والتين الشوكي "البرشومي" ومعامل التصنيع والإنتاج في الهدا والشفا؛ للتعرُّف على مراحل استخراج دهن الورد الطائفي وزيت التين الشوكي، اللذين يعدان الأغلى بالعالم، وغير ذلك من المستحضرات التجميلية والطبية، إضافة إلى استلهام التجارب الزراعية الناجحة.
جاء ذلك بحضور الرئيس التنفيذي لمركز التنسيق المالي عضو المجلس المحلي للتنمية والتطوير بمحافظة الطائف المستشار سلطان بن عبدالعزيز السعدون، ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي.
وتخللت الجولات عقد اجتماع بمكتب الوزارة بمحافظة الطائف، ضم الأمير خالد بن محمد بن خالد آل سعود الرئيس التنفيذي لشركة لام با رئيس الوفد الاستثماري، ومن الوفد الإيطالي الاستثماري تشينزيا كياري رئيسة شركة الاستشارات الإدارية المحدود، وجيانكارلو بونتيمبو رئيس مجلس إدارة شركة ياركيز الاستثمارية، والدكتور أنتونيلو لابوراتوري خبير التربة والإدارة الزراعية، والمهندس والمصمم المعماري فيديريكو فيديل من شركة يونو ستوديو؛ وذلك لبحث سُبل الاهتمام بمنتجات الورد الطائفي والتين الشوكي بالطائف، واستغلالهما في الصناعات التحويلية، وتعظيم القيمة بإنشاء المشاريع التنموية الداعمة لقطاعات البيئة والزراعة والسياحة بالمحافظة.
من جانبه، أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف، المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، أن أرض الطائف الزراعية تتميز بإنتاج أجود المنتجات الزراعية، ومن أبرزها الورد الطائفي والتين الشوكي؛ إذ يقدر إنتاج الورد الطائفي بـ550 مليون وردة سنويًّا في أكثر من 910 مزارع بمرتفعات جبال الهدا والشفا.
وأضاف القاضي بأن المزارعين حريصون على إنتاج واستخراج مشتقات الورد الطائفي عبر أكثر من 70 مصنعًا ومعملاً، تُنتج 80 منتجًا متنوعًا، إلى جانب وفرة إنتاج التين الشوكي "البرشومي" المزروع على نطاقات واسعة في المزارع والجبال الواقعة جنوب وغرب المحافظة، الذي يُقدَّر إنتاجه بأكثر من 4000 طن سنويًّا.