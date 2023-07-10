وفد إيطالي يطلع على تجربة المزارعين في إنتاج الورد والتين الشوكي ومشتقاتهما بالطائف

وأضاف القاضي بأن المزارعين حريصون على إنتاج واستخراج مشتقات الورد الطائفي عبر أكثر من 70 مصنعًا ومعملاً، تُنتج 80 منتجًا متنوعًا، إلى جانب وفرة إنتاج التين الشوكي "البرشومي" المزروع على نطاقات واسعة في المزارع والجبال الواقعة جنوب وغرب المحافظة، الذي يُقدَّر إنتاجه بأكثر من 4000 طن سنويًّا.