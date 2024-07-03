يوليو الأشد حرارةً في السعودية.. "المسند": 5 أسباب جغرافية ومناخية

واستعرض "المسند" هذه الأسباب موضحًا أن في مقدمتها ذروة الصيف، قائلًا: شهر يوليو يقع في منتصف فصل الصيف، حيث تكون الشمس في أقصى ارتفاع لها في السماء، مما يزيد من شدة الإشعاع الشمسي وتأثيره على درجة الحرارة.