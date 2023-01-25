الأول يعاني تشوهاً بالقلب والآخر أُصيب في حادث.. عمليتان جراحيتان تنقذان شابين في نجران

وتابعت "صحة نجران": تمكن الفريق الطبي في التعامل مع الحالة الثانية التي وصلت لقسم الطوارئ في مستشفى حبونا العام كحالة إنقاذ حياة إثر تعرضه لحادث مروري وهو يعاني آلاماً حادة في البطن بسبب نزيف داخلي في الطحال كشفته الفحوصات السريرية، ليقرر الأطباء على الفور إجراء تدخل جراحي لإيقاف النزيف واستئصال الطحال الذي أسهم في استقرار الحالة ونقلها لقسم التنويم للمتابعة العلاجية حتى خروج الشاب من المستشفى بصحة جيدة.