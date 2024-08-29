"منشآت" تطلق حملة "السوق لعبتك" للتوعية بالتجارة الإلكترونية

يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه "منشآت" تقريرًا حول التجارة الإلكترونية، والذي أشار إلى أبرز الأرقام والإحصائيات عن التجارة الإلكترونية في المملكة، موضحًا حجم التطور الذي شهده القطاع خلال السنوات الأخيرة، متمثلًا في وصول قيمة تمويل مشاريع التجارة الإلكترونية بالمملكة في عام 2023م إلى 1.6 مليار ريال سعودي، وبلغ عدد مستخدمي منصات التجارة الإلكترونية المتوقّع بالمملكة في عام 2025م إلى 34.5 مليون، بالإضافة إلى وصول نسبة النمو في عدد مستخدمي منصات التجارة الإلكترونية بين عامي 2019م - 2024م إلى نسبة 42%.