"منشآت" تطلق حملة "السوق لعبتك" للتوعية بالتجارة الإلكترونية

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" حملة توعوية حول التجارة الإلكترونية تحت عنوان "السوق لعبتك"؛ وذلك بهدف تشجيع رواد ورائدات الأعمال لبدء أعمالهم في نشاط التجارة الإلكترونية والاستفادة منها، إضافةً إلى تعريفهم بكل الخدمات التي تقدمها "منشآت" والجهات الممكنة للمستثمرين في قطاع التجارة الإلكترونية.
وأكدت الحملة التي شارك فيها العديد من الجهات الممكنة في القطاعين الحكومي والخاص، على أهمية دعم رواد ورائدات الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية، من خلال تمكينهم من الاستقرار والنمو والتغلب على التحديات التي تواجههم.
يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه "منشآت" تقريرًا حول التجارة الإلكترونية، والذي أشار إلى أبرز الأرقام والإحصائيات عن التجارة الإلكترونية في المملكة، موضحًا حجم التطور الذي شهده القطاع خلال السنوات الأخيرة، متمثلًا في وصول قيمة تمويل مشاريع التجارة الإلكترونية بالمملكة في عام 2023م إلى 1.6 مليار ريال سعودي، وبلغ عدد مستخدمي منصات التجارة الإلكترونية المتوقّع بالمملكة في عام 2025م إلى 34.5 مليون، بالإضافة إلى وصول نسبة النمو في عدد مستخدمي منصات التجارة الإلكترونية بين عامي 2019م - 2024م إلى نسبة 42%.