"الحقيل": إغلاق حملة اكتتاب جود بمليار ونصف المليار ريال وأكثر من 26 ألف مستفيد

أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس أمناء مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" ماجد بن عبدالله الحقيل، اختتام نشاطات حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري مع آخر أيام شهر رمضان المبارك، حيث أغلقت الحملة تبرعاتها بمبالغ تجاوزت مستهدفها التي أعلنت عنه مطلع الشهر بما يزيد على مليار و500 مليون ريال بعطاءات أهل الجود والعطاء، وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، اللذان دشنا الحملة في اليوم الأول من الشهر الكريم بتبرع سخي بلغ 150 مليون ريال، ثم تتابعت عطاءات أهل الخير المساهمين نحو هدف الحملة "مليار ريال" والذي تم تقسيمه على 100 مليون سهم، حيث بلغت قيمة السهم الواحد 10 ريالات، لتواصل الحملة أعمالها ورسائلها في حث المجتمع على تقديم مزيدٍ من العطاءات.