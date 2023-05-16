نائب أمير الرياض يُكَرّم "سبق" على تغطيتها الإعلامية لفعاليات احتفال "الخريج والوظيفة 27"

كرّم سمو نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، صحيفة "سبق" الإلكترونية مساء أمس الاثنين خلال حفل "الخريج والوظيفة" الـ27، الذي نظمه معهد الإدارة العامة، في مركز المؤتمرات بمقر جامعة الأميرة نورة بالرياض؛ وذلك لتغطيتها الإعلامية المميزة لفعاليات المناسبة والحفل.