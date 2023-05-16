نائب أمير الرياض يُكَرّم "سبق" على تغطيتها الإعلامية لفعاليات احتفال "الخريج والوظيفة 27"

كرّم سمو نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، صحيفة "سبق" الإلكترونية مساء أمس الاثنين خلال حفل "الخريج والوظيفة" الـ27، الذي نظمه معهد الإدارة العامة، في مركز المؤتمرات بمقر جامعة الأميرة نورة بالرياض؛ وذلك لتغطيتها الإعلامية المميزة لفعاليات المناسبة والحفل.
وتَسلم درعَ التكريم نائبُ رئيس التحرير الزميل شقران الرشيدي، بحضور وزير الموارد الاجتماعية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المعهد المهندس أحمد الراجحي، ومدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر السجان، وعدد من كبار المسؤولين في القطاعين العام الخاص.