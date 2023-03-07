5 آلاف فرصة و21 ألف أصل.. قراءة رقمية لـ"القفزات الاستثمارية بالشرقية"

وأفاد "الجبير"، بأنه تمّ حصر ما يقارب 21 ألف أصل استثماري بمساحة 116 مليون متر مربع في مختلف المدن والمحافظات، وطرح وترسية عديد من العقود والمشاريع الاستثمارية التي جاء من أبرزها مركز الملك عبدالله الحضاري، والترفيهي للشركة السعودية للترفيه "سفن"، والاتفاقية مع إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة لاستثمار، وطرح جزيرة المرجان للاستثمار بأنشطة سياحية وترفيهية، وتوقيع عقد المشروع الاستثماري لإسطبلات الخيول، والاتفاقية مع الاتحاد السعودي لرياضة الكريكت لتطوير أحد المتنزهات العامة، إضافة إلى توقيع عقود وطرح مجموعة من المشاريع الاستثمارية لتطوير المتنزهات والحدائق العامة، وتعزيز عناصر جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري، وتطوير البنى التحتية والشوارع والمخططات، وطرح المشروع الاستثماري لمدينة رياضية ومجمع ملاعب بالدمام، وحقوق التسمية والرعايات.