"الشؤون الإسلامية" تدشن برنامجًا دعويًّا بالعاصمة البنجلاديشية دكا

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة المملكة في العاصمة البنغلاديشية دكا، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في بنغلاديش عيسى بن يوسف الدحيلان، برنامجاً دعوياً يتضمن مجموعة من الدروس العلمية والمحاضرات الدينية يلقيها موفدا الوزارة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري والشيخ علي بن سعد العتيبي في عدد من المدارس والجوامع.
وخلال مراسم التدشين أثنى السفير الدحيلان على الدور الذي تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية لخدمة المسلمين في جمهورية بنغلاديش من خلال تنفيذ عدد من البرامج المتنوعة لخدمة مسلمي بنغلاديش من برامج علمية ودعوية وإنسانية متنوعة طوال العام، مؤكداً أن مثل ذلك البرنامج الدعوي يسهم في إيصال العلم الشرعي النافع الذي يخدم المسلم في حياته وينشر مفاهيم وقيم الوسطية والاعتدال وينبذ الفكر المتطرف.
ويأتي تنظيم مثل تلك البرامج الدعوية ضمن جهود الوزارة المتنوعة في داخل المملكة وخارجها بهدف بيان سماحة الدين الإسلامي وأنه دين رحمة ومحبة ويدعو للوسطية والاعتدال.