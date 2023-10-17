"الشؤون الإسلامية" تدشن برنامجًا دعويًّا بالعاصمة البنجلاديشية دكا

وخلال مراسم التدشين أثنى السفير الدحيلان على الدور الذي تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية لخدمة المسلمين في جمهورية بنغلاديش من خلال تنفيذ عدد من البرامج المتنوعة لخدمة مسلمي بنغلاديش من برامج علمية ودعوية وإنسانية متنوعة طوال العام، مؤكداً أن مثل ذلك البرنامج الدعوي يسهم في إيصال العلم الشرعي النافع الذي يخدم المسلم في حياته وينشر مفاهيم وقيم الوسطية والاعتدال وينبذ الفكر المتطرف.