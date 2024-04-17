طالب سعودي يُحقِّق ذهبية "كانجارو" العالمية.. ووالده يحكي لـ"سبق" قصة نجاحه

حقق الطالب علي عبدالرحمن عبدالله الغامدي، الذي يدرس في الصف الرابع الابتدائي بمدرسة الإمام عاصم لتحفيظ القرآن الكريم بإدارة تعليم شقراء، الميدالية الذهبية في مسابقة كانجارو 2024م.
"سبق" التقت الدكتور عبدالرحمن الغامدي، والد الطالب علي الغامدي وعميد كلية الحاسب الآلي سابقًا وعضو هيئة التدريس بجامعة شقراء؛ ليتحدث عن هذا الإنجاز قائلاً: "لقد كان هذا الإنجاز بفضل من الله -عز وجل- أولاً، ثم بدعم ورعاية واهتمام من إدارة تعليم شقراء، وخصوصًا مدرسة الإمام عاصم الابتدائية بشقراء والروضة الأولى بشقراء، التي لم تبخل يومًا بالمبادرة والمساعدة والعون في مسيرته الحياتية، فحقًّا إن وراء كل نجاح قصة جهد وعطاء لا تنتهي".
وأضاف: "منذ صغره كان علي مولعًا بالأرقام والحروف، ونال رعاية واهتمامًا من معلمته ومديرة الروضة الأولى بشقراء، وأتقن جدول الضرب في سن مبكرة، وعمليات متقدمة في الرياضيات بفضل الله، جزاهم الله خيرًا".
وأكمل: "واصل ابني علي مشواره التعليمي في مدرسة الإمام عاصم الابتدائية لتحفيظ القرآن الكريم بشقراء، ولاحظ معلموه تميزه في الرياضيات وفي المعلوماتية، كما تابعه مدير المدرسة شخصيًّا، وشجعه على المشاركة في المسابقات الدولية".
وتابع: "حصل الابن علي الغامدي على الميدالية الذهبية في المسابقة الدولية للموهبة والرياضيات (كنجارو)، وحصل أيضًا على الميدالية الذهبية في المسابقة الدولية في المعلوماتية والتفكير الحسابي (بيبراس)، وكل ذلك وهو في الصف الثالث الابتدائي، وتم تكريمه من إدارة تعليم شقراء".
وأردف: "في الصف الرابع قامت المدرسة مشكورة بمتابعة علي الغامدي، ورعايته، وتشجيعه على المشاركة في مسابقات أكثر صعوبة ومنافسة، واستطاع بفضل الله أن يحرز الميدالية الذهبية في المسابقتين".
وأضاف: "أتذكر حرص وإصرار المدرسة على تسجيل ابني في برامج واختبارات موهبة، وحصل على مركز متميز في اختبارات (قياس) للموهوبين، وعلى شهادات متميزة في برامج الموهبة في الرياضيات والعلوم التابعة لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع".
وتابع قائلاً: "نحمد الله على نعمة العيش في هذا البلد المعطاء تحت ظل حكومة حكيمة ورشيدة، تحرص على تنمية ورفعة شأن أبنائها. كل الشكر والتقدير والعرفان لإدارة تعليم شقراء، ولمعلمي مدرسة الإمام عاصم الابتدائية لتحفيظ القرآن الكريم بشقراء، ولمعلمات الروضة الأولى بشقراء. ولا أنسى دور والدة علي على كل ما قامت به، جزاهم الله عنا خير الجزاء، وجعل ما يقدمونه في ميزان حسناتهم؛ فقد كانوا قدوة في العطاء والجد والاهتمام بتربية النشء، ولله درهم ما أجمل ما صنعوا من جهود مباركة في تنشئة جيل واعد.. ولا غرابة أن ينهض تعليمنا بهم وبأمثالهم".
يُذكر أن مسابقة "كانجارو موهبة للرياضيات" تُعد إحدى كبرى المسابقات التي تقام في أكثر من 70 دولة حول العالم لقرابة 6 ملايين طالب. وتستهدف المسابقة الطلبة من الصف الثالث الابتدائي إلى الثالث الثانوي. وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلاب على إتقان المعرفة في الرياضيات، وتطوير المهارات الرياضية، والقدرة على حل المسائل الحسابية، إضافة إلى تطبيق المفاهيم الرياضية، وربطها بحياتهم اليومية، وتوفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعليم الرياضيات، وتعزيز أهمية تعلم الرياضيات لطلبة التعليم العام.