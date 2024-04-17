طالب سعودي يُحقِّق ذهبية "كانجارو" العالمية.. ووالده يحكي لـ"سبق" قصة نجاحه

وتابع قائلاً: "نحمد الله على نعمة العيش في هذا البلد المعطاء تحت ظل حكومة حكيمة ورشيدة، تحرص على تنمية ورفعة شأن أبنائها. كل الشكر والتقدير والعرفان لإدارة تعليم شقراء، ولمعلمي مدرسة الإمام عاصم الابتدائية لتحفيظ القرآن الكريم بشقراء، ولمعلمات الروضة الأولى بشقراء. ولا أنسى دور والدة علي على كل ما قامت به، جزاهم الله عنا خير الجزاء، وجعل ما يقدمونه في ميزان حسناتهم؛ فقد كانوا قدوة في العطاء والجد والاهتمام بتربية النشء، ولله درهم ما أجمل ما صنعوا من جهود مباركة في تنشئة جيل واعد.. ولا غرابة أن ينهض تعليمنا بهم وبأمثالهم".