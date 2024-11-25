برعاية أمير الرياض.. جامعة الأمير سلطان تحتفي غدًا بتخرج طلاب الدفعة الـ21 من حملة البكالوريوس والدفعة الـ16 من حملة الماجستير

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم، تحتفي جامعة الأمير سلطان غدًا, بتخرج 515 خريجًا من طلاب الدفعة الحادية والعشرين من حملة البكالوريوس، والدفعة السادسة عشرة من حملة الماجستير.
وبهذه المناسبة، أعرب صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف، رئيس مجلس أمناء الجامعة عن خالص الامتنان والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على دعمه ومساندته للجامعة منذ إنشائها الذي كان له الأثر الأكبر فيما حققته الجامعة من نجاحات قيمة بمختلف المجالات الأكاديمية والبحثية، إلى أن أصبحت بفضل الله ثم بدعمه -أيده الله- رائدة التعليم الجامعي الأهلي في المملكة.
وعبّر عن شكره وعرفانه لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- على تعزيز جودة التعليم وتوفير بيئة أكاديمية تتناغم مع طموحات الوطن وتطلعاته المستقبلية من خلال ربط برامج الجامعات برؤية المملكة 2030.
كما قدّم لسمو أمير منطقة الرياض، الشكر على دعمه المستمر للتعليم ومؤسساته، ورعايته تخريج طلابها ومشاركته هذه المناسبة السعيدة كل عام.
من جانبه، أشار رئيس الجامعة الدكتور أحمد بن صالح اليماني إلى أن رعاية سمو أمير منطقة الرياض لهذه المناسبة هو تأكيد لدور الجامعة في تخريج قادة المستقبل، مشيدًا بمكانة الجامعة التي تأسست بفكرة ملهمة من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- حين كان أميرًا لمنطقة الرياض، ليجعل منها اليوم منارة علمية تفخر بها المملكة، مشيرًا إلى أن جامعة الأمير سلطان بحاضرها المشرق ومستقبلها الواعد، تواصل مسيرتها في إعداد أجيال مبدعة ومتفانية.