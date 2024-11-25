برعاية أمير الرياض.. جامعة الأمير سلطان تحتفي غدًا بتخرج طلاب الدفعة الـ21 من حملة البكالوريوس والدفعة الـ16 من حملة الماجستير

من جانبه، أشار رئيس الجامعة الدكتور أحمد بن صالح اليماني إلى أن رعاية سمو أمير منطقة الرياض لهذه المناسبة هو تأكيد لدور الجامعة في تخريج قادة المستقبل، مشيدًا بمكانة الجامعة التي تأسست بفكرة ملهمة من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- حين كان أميرًا لمنطقة الرياض، ليجعل منها اليوم منارة علمية تفخر بها المملكة، مشيرًا إلى أن جامعة الأمير سلطان بحاضرها المشرق ومستقبلها الواعد، تواصل مسيرتها في إعداد أجيال مبدعة ومتفانية.