"المواصفات" تسلّط الضوء على 5 مزايا لنظام سلامة المنتجات

وأضافت أن المزايا تتضمن كذلك تحديد الجهة المسؤولة عن أي منتج غير آمن في الأسواق وتعزيز الوعي العام بأساليب التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمنتجات ومنع الخطر المرتبط بالمنتجات التي توضع أو تعرض في أسواق المملكة.