"المواصفات" تسلّط الضوء على 5 مزايا لنظام سلامة المنتجات

استعرضت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة 5 مزايا لنظام سلامة المنتجات الذي سيشكل أداة في الارتقاء بجودة المنتجات في المملكة، والحفاظ على سلامة المستهلكين.
وقالت الهيئة: إن نظام سلامة المنتجات هو نظام متكامل لضمان أمن المنتجات وسلامة المستهلك وتشمل مزاياها تفعيل الالتزام الذاتي لدى المشغلين الاقتصاديين وتوفير الأدوات النظامية لسلامة المستهلك وتعزيز الثقة.
وأضافت أن المزايا تتضمن كذلك تحديد الجهة المسؤولة عن أي منتج غير آمن في الأسواق وتعزيز الوعي العام بأساليب التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمنتجات ومنع الخطر المرتبط بالمنتجات التي توضع أو تعرض في أسواق المملكة.
وقد رفع محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي أسمى آيات الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام سلامة المنتجات ونظام المواصفات والجودة.
ونوّه بالدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة للمنظومة الوطنية للبنية التحتية للجودة وأنشطة التقييس والجودة بالمملكة، مؤكدًا أن تطوير الأنظمة واللوائح المعنيّة بالارتقاء بسلامة وجودة المنتجات له دور محوري في سلامة المستهلك ورفع مستويات السلامة والجودة في المنتجات والخدمات بالسوق السعودي.