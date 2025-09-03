"الطيران المدني" ترصد 1974 شكوى على الناقلات الجوية خلال يوليو 2025

وأوضحت أن عدد شكاوى المسافرين على الناقلات الجوية بلغ (1974) شكوى، مبينةً أنَّ الخطوط الجوية السعودية جاءت أقلّ شركات الطيران شكاوى بواقع (31) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر يوليو إلى 98%، بينما حلَّ طيران ناس ثانيًا بواقع (36) شكوى لكل (100) ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد إلى (100%)، وجاء ثالثًا "طيران أديل"، حيث وصل عدد الشكاوى إلى (40) شكوى لكل (100) ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد إلى (100%)، وفقًا لرصد المؤشر، حيث جاءت أكثر تصنيفات الشكاوى تداولًا لشهر يوليو عن رحلات أولًا، ثم خدمات الأمتعة، ثم التذاكر.