برامج وفعاليات ترصد مراحل تأسيس الدولة.. "الجيومكانية" تحتفي باليوم الوطني

وحضرت الخريطة السعودية في الاحتفاء والتي شهدت متابعة مستمرة وتفاعلاً من قِبل الزائرين، كما استعرضت فرقة العرضة السعودية إلى جانب مشاركة شباب وشابات الوطن في معرض الهيئة وقدّموا من خلاله الأكلات الشعبية والسدو ومشاركات ثقافية وفنية، إلى جانب تدشين الفيلم المعد باليوم الوطني.