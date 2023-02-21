"الربيعة" يلتقي مفوض اللاجئين.. على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني

وثمّن "لازاريني" حرص المملكة العربية السعودية الدائم على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق والتخفيف من معاناته، ودعم المملكة من خلال ذراعها الإنساني، مركز الملك سلمان للإغاثة، الذي أسهم في تحسين الظروف الإنسانية للاجئين الفلسطينيين؛ منوهًا بالشراكة الوثيقة بين الوكالة ومركز الملك سلمان للإغاثة.