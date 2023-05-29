دعمًا للمزارعين وتهيئة الطاقة الاستيعابية.. أمير الباحة يوجّه بفتح بوابات سد العقيق غدًا

وجّه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بفتح بوابات سد العقيق بدءًا من يوم غدٍ الثلاثاء وتطبيق خطة الطوارئ.
وتفصيلاً، يأتي توجيه أمير الباحة بناءً على الطلبات المقدمة من الأهالي بمحافظة العقيق ودعمًا للمزارعين إضافة إلى حرصه على استيعاب حوض السد للمياه التي تخلفها الأمطار خلال الحالة المطرية المتوقعة والتي تشهدها منطقة الباحة خلال هذه الأيام.
يُذكر أن منطقة الباحة تشهد هذه الأيام أجواءً ماطرة شملت جميع محافظاتها مع جريان الأودية وفيضان السدود بنحو تتجدد معه طبيعة المنطقة الساحرة والتي تشهد توافد عدد كبير من الزوار من داخل المنطقة وخارجها.