دعمًا للمزارعين وتهيئة الطاقة الاستيعابية.. أمير الباحة يوجّه بفتح بوابات سد العقيق غدًا

وتفصيلاً، يأتي توجيه أمير الباحة بناءً على الطلبات المقدمة من الأهالي بمحافظة العقيق ودعمًا للمزارعين إضافة إلى حرصه على استيعاب حوض السد للمياه التي تخلفها الأمطار خلال الحالة المطرية المتوقعة والتي تشهدها منطقة الباحة خلال هذه الأيام.