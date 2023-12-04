لأول مرة في عسير.. "الكراكات" العائمة تدخل حيز الخدمة لتنظيف سد وادي أبها

وقف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس أحمد بن محمد آل مجثل مع عددٍ من مديري الإدارات المعنية على سير عمل الصيانة لسد وادي أبها، وشاهد عمل الكراكة العائمة التي تدخل حيز الخدمة لأول مرة من نوعها في سدود عسير، والتي تقوم بتنظيف مياه السد وتحرير المآخذ، إضافة إلى تنظيف الرسوبيات بمسافة 10 أمتار عن بوابات السد لضمان تشغيله في حالات الخطط التشغيلة للطوارئ والعواصف المطرية.