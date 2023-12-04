لأول مرة في عسير.. "الكراكات" العائمة تدخل حيز الخدمة لتنظيف سد وادي أبها

وقف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس أحمد بن محمد آل مجثل مع عددٍ من مديري الإدارات المعنية على سير عمل الصيانة لسد وادي أبها، وشاهد عمل الكراكة العائمة التي تدخل حيز الخدمة لأول مرة من نوعها في سدود عسير، والتي تقوم بتنظيف مياه السد وتحرير المآخذ، إضافة إلى تنظيف الرسوبيات بمسافة 10 أمتار عن بوابات السد لضمان تشغيله في حالات الخطط التشغيلة للطوارئ والعواصف المطرية.
يُذكر أن هذه الكراكات تم استيرادها من خارج المملكة وتأمينها لتنظيف السدود ويبلغ طولها 35 مترًا وتوضع على منصات عائمة لتقوم بعملية سحب الرسوبيات ونقلها إلى أحواض تجفيف ومن ثم نقلها إلى مرمى خاص.
وشدد "آل مجثل" على الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة بصيانة السدود وتشغيلها بما يضمن بحول الله سلامتها واستدامتها، مشيدًا بالدور المهم لإدارة التشغيل والصيانة بالفرع ممثلةً بمديرها المهندس محمد سليمان عسيري وفريق عمله لاستكمال تسليم سدود منطقة عسير للمقاول المختص لبدء أعمال التشغيل والصيانة بها والإشراف والمتابعة لأعمال السدود بشكل مستمر.