الصفيان: أرامكو تستثمر في العقول وتلهم الأجيال وتنمي الكفاءات الوطنية

أشاد الكاتب والإعلامي محمد بن عبدالعزيز الصفيان بالدور الريادي لشركة أرامكو السعودية في الاستثمار بالعقول وتنمية الكفاءات الوطنية، مؤكدًا أن سر نجاح الشركة لا يكمن في حجمها ومكانتها العالمية فحسب، بل في عقول موظفيها الذين يشكلون العمود الفقري لمستقبلها.
وأوضح الصفيان، في مقال له نُشر في صحيفة اليوم، أنه لمس عن قرب طموح وإبداع شباب أرامكو الذين يعملون بروح واثقة ويمتلكون معارف متقدمة، ويعكسون بيئة عمل تحتضن الابتكار والتطوير من خلال التدريب المستمر والسياسات المرنة.
وأضاف أن تأثير أرامكو تجاوز حدود الصناعة النفطية ليصل إلى المجتمع، من خلال نشر ثقافة السلامة في الحياة اليومية، ودعم التعليم عبر مبادرات نوعية وجوائز للابتكار والقراءة، إضافة إلى إنشاء مراكز تعليمية حديثة تعزز بناء المعرفة لدى الأجيال الصاعدة.
وأشار الصفيان إلى أن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" يُعد من أبرز مبادرات الشركة التي جعلت من أرامكو منارة ثقافية تحتضن الفنون والعلوم والمعرفة، وتفتح آفاق الإبداع أمام الأطفال والشباب والكبار على حد سواء.
واختتم بالتأكيد على أن تجربة أرامكو أثبتت أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأذكى والأبقى، وأن التدريب المستمر ضرورة لا غنى عنها لصناعة المستقبل.