مآذن شاهقة وأرضيات ناصعة.. "المسجد الحرام".. شاهد على العراقة والمعمار الحديث

تتوق نفوس الملايين من المسلمين في كل عام للتوجه إلى المسجد الحرام، ملبين بالعمرة أو الحج؛ فهذه البقعة المباركة وهذا المسجد الحرام ليس كغيره من البقاع، وقد تميز المسجد الحرام بتفرد في بنائه وتراثه المعماري وقد حرصت السعودية على تقديم كل ما يمكن من جهود ليكون المسجد في أفضل حلة معمارية تمزج الماضي بالحاضر.