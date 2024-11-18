مآذن شاهقة وأرضيات ناصعة.. "المسجد الحرام".. شاهد على العراقة والمعمار الحديث

تتوق نفوس الملايين من المسلمين في كل عام للتوجه إلى المسجد الحرام، ملبين بالعمرة أو الحج؛ فهذه البقعة المباركة وهذا المسجد الحرام ليس كغيره من البقاع، وقد تميز المسجد الحرام بتفرد في بنائه وتراثه المعماري وقد حرصت السعودية على تقديم كل ما يمكن من جهود ليكون المسجد في أفضل حلة معمارية تمزج الماضي بالحاضر.
وتعمل الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، على تحقيق ما تصبو إليه قيادة المملكة لخدمة الحرمين الشريفين، لتتجلى الآن المظاهر التي تمزج الحداثة والعراقة في المسجد الحرام وأروقته وأركانه وساحاته.
وقالت "شؤون الحرمين"، عبر حسابها على منصة "إكس": "من مآذنه الشاهقة إلى أرضياته الرخامية الناصعة، المسجد الحرام شاهد على عراقة التراث الإسلامي والفن المعماري الحديث"، مقدمة بعض الصور التي تبرز العراقة والحداثة معًا.