افتتاح الصالات الشاملة بجمارك مطار الملك فهد وميناء الملك عبدالعزيز وجسر الملك فهد

وأضاف "أبانمي" أن ما تحظى به الهيئة من عناية واهتمام ودعم غير محدود من قيادتنا الرشيدة كان له الأثر الكبير في تحقيق تقدم كبير ومتواصل نحو تطوير الخدمات المقدمة للعملاء والمكلفين بجميع فئاتهم، وتماشيًا مع ذلك جاء افتتاح الصالات الشاملة في هذه المنافذ الجمركية.