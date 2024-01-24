"الصناعة" تُصدر 183 ترخيصاً في "مواد البناء" خلال 2023

وأوضح التقرير، أن حجم الاستثمار في قطاع مواد البناء في عام 2023 بلغ 336 مليار ريال، مقارنة بـ333 ملياراً عام 2022، بنسبة نمو 1%، فيما وصل عدد المصانع في القطاع إلى 2065 مصنعاً خلال عام 2023، مقارنة بـ1955 مصنعاً عام 2022، بنسبة نمو 6%.