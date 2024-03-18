"الغذاء والدواء": كل منتج غذائي له حالة ومدة حفظ مختلفة.. وتتغير بعد الفتح أو الطبخ

يساعد "دليل مدة حفظ المواد الغذائية" الذي أعدته الهيئة العامة للغذاء والدواء في معرفة مدة حفظ المنتجات الغذائية الشائع استهلاكها خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بطريقة آمنة وصحية باستخدام وسائل الحفظ الشائعة كالتبريد أو التجميد.

وأوضحت "الهيئة" أن كل منتج غذائي له حالة حفظ تختلف عن الآخر، كما أن حالة ومدة الحفظ قد تختلفان عن ما هو مكتوب على المنتج بعد الفتح أو الطبخ.

ويساعد الدليل على فهم طرق تخزين الطعام والمشروبات للاستفادة منها لأطول مدة ممكنة وبأفضل جودة، وبالتالي يصبح المستخدم قادراً على تخزينه بشكل آمن للاستفادة منه لاحقاً من دون التعرض لمشاكل صحية.