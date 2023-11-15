"السواحة" يشهد افتتاح "جوجل كلاود" منطقتها السحابية الجديدة في الدمام

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جوجل كلاود" توماس كوريان: "نشهد حاليًا أحد أهم التحولات التكنولوجية في تاريخنا المعاصر، إذ يدعم الذكاء الاصطناعي جهود المؤسسات لتطوير أفضل الحلول للتحديات المختلفة التي تواجهها، وتحسين قدرتها على التواصل والتفاعل مع العملاء، إلى جانب تعزيز مستويات الكفاءة والإنتاجية، وستساعد منطقتنا السحابية الجديدة في المملكة العربية السعودية مؤسسات القطاعين العام والخاص على تحقيق أقصى فائدة من بياناتها، والاستفادة من قدرات حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، وخلق ثقافة ابتكار مدعومة ببنية تحتية حديثة ومستدامة تمتاز بأعلى مستويات من الأمان".