منطقة تفاعلية في "بَنان".. عرض الحرف بلغة التقنية

قدّمت المنطقة التفاعلية ضمن فعاليات الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية "بَنان"، نموذجًا حديثًا لعرض الحرف التقليدية، يجمع بين أصالة المهارات اليدوية وتطور تقنيات العرض الرقمية، في مساحة خُصصت للتجربة والاكتشاف.