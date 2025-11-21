منطقة تفاعلية في "بَنان".. عرض الحرف بلغة التقنية

قدّمت المنطقة التفاعلية ضمن فعاليات الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية "بَنان"، نموذجًا حديثًا لعرض الحرف التقليدية، يجمع بين أصالة المهارات اليدوية وتطور تقنيات العرض الرقمية، في مساحة خُصصت للتجربة والاكتشاف.
وتوزّعت في المنطقة شاشات تفاعلية وممرات مجهّزة للزوار، تتيح لهم التعرّف على الحرف من خلال أساليب تعليمية مشوّقة تستعرض مراحل الصناعة خطوة بخطوة، وتقدّم تجارب افتراضية وبصرية للعناصر الحرفية، إلى جانب معلومات موثقة توضّح تاريخ الحرف وتطوّرها عبر الزمن.
ويُعدّ هذا الأسلوب التفاعلي حلًا عمليًا لتقريب الحرف من الجيل الجديد، لا سيما الفئات الشابة الأكثر ارتباطًا بالتقنية ووسائل العرض الحديثة؛ إذ يُسهم الدمج بين التراث والتكنولوجيا في تعزيز الفهم والارتباط بالحرفة عبر مشاركة تُحفّز الفضول وتُبقي الذاكرة حيّة.
كما تسهم المنطقة التفاعلية في إبراز القيمة الثقافية والاقتصادية للحرف اليدوية من خلال عرض قدرتها على التكيّف مع التقنيات المعاصرة دون فقدان هويتها التاريخية، بما يدعم استدامة هذا القطاع وضمان استمراريته.
ويُعدّ تقديم الحرف بأسلوب يناسب الجيل الرقمي خطوة مهمة في ترسيخ العلاقة بين الزائر والموروث الثقافي، وتأكيدًا على أن الماضي يشكّل قاعدة للتطوير لا محطة للتوقف.
يُذكر أن الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية "بَنان" يمثّل منصّة وطنية تجمع الحرفيين وتتيح لهم عرض مهاراتهم ونقل معارفهم للأجيال، ضمن رؤية تسعى لإبراز التراث الثقافي السعودي وتعزيزه بأساليب عصرية ومستدامة.