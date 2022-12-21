شاهد: جمال الطبيعة في "الشمس والشميسة" بـ"مرات".. مناظر خلابة تغري المتنزهين

ويغذي الوادي الجميل أكثر من 14 رافدًا، هي من الشمال إلى الجنوب: "أبو سدر"، و"أبو طلح"، و"أبو صفا"، و"الأوسط"، و"الحاج"، و"صرير"، و"حميد"، و"بدها"، و"عجلان"، و"لوذان"، و"شعيب عبدالله"، و"شعيب فهيد"، و"الصعوب"، و"تلعة السدرة"، و"تلعة الذيب".