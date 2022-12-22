في 10 أشهر.. "الهلال الأحمر" ينقل 402 حالة عبر الإسعاف الجوي بمختلف المناطق

وقالت الهيئة في بيان لها: الخدمة نقلت عبر رحلات الإسعاف الجوي 141 حالة، من أبريل وحتى نوفمبر الماضي، شملت مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، من بينها 13 حالة نقلت في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر.