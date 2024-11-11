"دور العقارية" تشارك في "سيتي سكيب العالمي 2024" بأحدث مشاريعها "التميز"

أعلنت شركة دور العقارية عن مشاركتها الأولى ضمن أعمال معرض "سيتي سكيب العالمي 2024"، في نسخته الثانية بالرياض، المنعقد خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر الجاري، حيث ستكشف الشركة النقاب عن مشروعها الجديد "التميز" الذي يمثل إضافة نوعية لسوق العقارات في مكة المكرمة.
ويحتوي مشروع "التميز"، السكني على 111 فيلا سكنية تتميز بتصميم معماري حديث ومرافق متنوعة وبمساحات مختلفة، كما يضم المشروع مراكز إدارية وتجارية ومساحات خضراء متنوعة في أرجاء المشروع، ويتميز المشروع بموقع استراتيجي في جنوب مكة المكرمة بحي الحسينية على مقربة من حي العوالي الشهير، ويبعد عدة دقائق عن جامعة أم القرى وعدد من المدارس الأهلية والحكومية في المنطقة، مما يعزز راحة ورفاهية السكان.
كما من المقرر أن تعرض «دور العقاري»، خلال مشاركتها في المعرض عددا من مشاريعها العقارية المميزة وهي (جادة السكب، زاهية، جنان، أنوار، والأندلسية)، والتي تمثل مجتمعات متناغمة تحقق الاستقرار والأمان وتتميز بتصاميم عصرية، تمزج مابين الهوية والمعاصرة، ومتاحة لمن يرغبون في تملك وحدات سكنية مميزة، وستقدم «دور»، أيضا خلال مشاركتها رؤيتها في مجال التطوير والاستثمار العقاري وأحدث مراحل تنفيذ مشاريعها السكنية.
ومن أبرز المشاريع التي ستشارك بها «دور»، بالمعرض مشروعها المميز "جادة السكب"،الذي يتميز بموقعه الإستراتيجي بالمدينة المنورة،بالقرب من طريق الأمير سلطان بحي السكب، ويبعد 20 دقيقة من المسجد النبوي الشريف،ونحو 20 دقيقة من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، وتبلع مساحة المشروع 750 ألف م2، ويضم 1518 وحدة سكنية، منها 1211 فيلا، و307 شقق، كما يضم المشروع عددا من مراكز التسوق وسلسلة من المطاعم العالمية،على امتداد 1500م2، ضمن مجموعة من علامات تجارية رائدة، فضلا عن نوادي رياضية، رجالية ونسائية، التي توفر تجربة ترفيهية عائلية فريدة.
وستعرض «دور»، أيضا خلال المشاركة، مشروعها "أنوار السكني"، الواقع بالمدينة المنورة، بحي المطار، على مساحة 11,000 متر2، ويضم نحو 51 وحدة سكنية، بالإضافة لمشروعها "زاهية" بالمدينة المنورة، والذي يمثل جودة الحياة التي توفر المتعة والرفاهية، ويقع على مساحة 137,000 متر2، ويتكون من 375 وحدة سكنية، ويوفر المشروع تجربة سكنية مفعمة بالحياة ومتكاملة الخدمات والمرافق، تحقق حياة متوازنة ترتقى لنمط عصري، ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي في أحد أعرق أحياء المدينة، وهو حي الملك فهد الذى يتميز بتكامل الخدمات والمرافق، وقربه من أبرز معالم المدينة المنورة.
علاوة على ذلك، ستعرض «دور»، خلال مشاركتها مشروعها السكني المميز "الأندلسية"، الذي يقع بحي الحمدانية شمال شرق مدينة جدة، على مساحة 11,000 م2، ويضم 126 وحدة سكنية متنوعة المساحات والنماذج، والتي تتميز بتصاميم عصرية تلبي احتياجات ومتطلبات الأسرة السعودية. كما يمثل "مشروع جنان"، أحد أبرز المشاريع التي ستشارك بها «دور»، بالمعرض، والذي يقع شمال المدينة المنورة، بحي البدراني،على مساحة 74,000م2، ويضم 280 وحدة سكنية بنماذج ومساحات متنوعة، ويتميز بتصاميم عصرية مبتكرة، تستهدف تلبية احتياجات العائلة السعودية.
تعتبر شركة دور العقارية والتي تأسست عام 2007، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري الرائدة على مستوى المملكة، وذات التأثير في قطاع التطوير العقاري، وتعمل الشركة وفق برامج، وخطط إستراتيجية طموحة، في مجال التطوير العقاري، وبمفهوم مستقبلي شامل يساهم في تغيير المشهد الإسكاني بالمملكة، وذلك من خلال تقديم حلول عقارية مبتكرة، تتوافق مع البيئة المحلية، وابتكار منتجات سكنية، بتصاميم مبتكرة تمزج بين الإلهام والرفاهية، وتطوير أحياء سكنية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين، وبأسلوب حياة عصرية يتوافق مع أرقى المعايير، والتوجهات العالمية، وذلك لبناء مستقبل مشرق للتطوير العقاري في المملكة، إسهاما من الشركة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، في القطاع العقاري.