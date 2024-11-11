"دور العقارية" تشارك في "سيتي سكيب العالمي 2024" بأحدث مشاريعها "التميز"

ومن أبرز المشاريع التي ستشارك بها «دور»، بالمعرض مشروعها المميز "جادة السكب"،الذي يتميز بموقعه الإستراتيجي بالمدينة المنورة،بالقرب من طريق الأمير سلطان بحي السكب، ويبعد 20 دقيقة من المسجد النبوي الشريف،ونحو 20 دقيقة من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، وتبلع مساحة المشروع 750 ألف م2، ويضم 1518 وحدة سكنية، منها 1211 فيلا، و307 شقق، كما يضم المشروع عددا من مراكز التسوق وسلسلة من المطاعم العالمية،على امتداد 1500م2، ضمن مجموعة من علامات تجارية رائدة، فضلا عن نوادي رياضية، رجالية ونسائية، التي توفر تجربة ترفيهية عائلية فريدة.