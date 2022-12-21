إطلاق النسخة الثالثة من مبادرة "الدرعية.. بيت العرضة" لعام 2023

وسيبدأ التسجيل في المبادرة من 21 ديسمبر 2022م، ويستمر حتى 10 يناير 2023م، كما تبدأ الدورات التدريبية في شهر فبراير 2023م، وتشمل المبادرة أربع دورات تدريبية، حيث تستمر كل دورة تدريبية مدة ثلاثة أيام، وتتضمن تأهيل خمسة مشتركين من كل دورة، وذلك للوصول إلى الأدوار النهائية، حيث سيصل عدد المتأهلين للحفل الختامي إلى عشرين متأهلًا، مع اشتراط اجتياز المتسابقين للدورات التدريبية وفقًا لمعايير التقويم المحددة من قبل لجنة التحكيم، والتي تشمل عناصر: العلم، الزي، السيف، الطبول، المحورب.