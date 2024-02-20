"أدير العقارية" تطرح "درب الحرمين" بوابة المستثمرين الذهبية للبيع في مزاد هجين (حضوري - إلكتروني)

وأضاف الحربي ، يتربّع "درب الحرمين" على طريق الملك عبدالله وسط حي الفيحاء، بالقرب من الطرق والشوارع الرئيسة التي توفّر وصولاً سريعاً لكافة أنحاء المدينة أبرزها: (طريق الحرمين السريع- طريق الملك فهد- طريق المدينة المنورة السريع- طريق الأندلس- شارع فلسطين- شارع الأمير ماجد). كما يتباهى المشروع بقربه من أهم معالم الجذب والخدمات بالمدينة: (السلام مول، جامعة الملك عبدالعزيز، مستشفى سليمان الحبيب، الأندلس مول، محطة قطار الحرمين، جامعة دار الحكمة، إعمار سكوير، جامعة عفت، جدة التاريخية، دوار السارية، مطار الملك عبدالعزيز الدولي). علاوةً على ذلك يتمتع مشروع درب الحرمين ببنية تحتيّة ذكيّة ومتكاملة صُممت لتوفير أقصى درجات الراحة والاطمئنان لساكنيها، وأعلى قيمة استثماريّة لأصحاب المشاريع والمحلات التجاريّة المتوسطة والصغيرة.