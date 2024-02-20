"أدير العقارية" تطرح "درب الحرمين" بوابة المستثمرين الذهبية للبيع في مزاد هجين (حضوري - إلكتروني)

تطرح "أدير العقارية" الشركة الوطنية الرائدة في قطاع التسويق العقاري بالمملكة؛ مشروع "درب الحرمين" في جدة، للبيع في مزاد هجين (حضوري - إلكتروني) يُقام يوم الأربعاء 6 مارس 2024م في قاعة فندق راديسون بلو، جدة بلازا - بحي النسيم, وعبر المنصة السعودية للمزادات عند تمام الساعة 4 عصرًا.
ويوفر المشروع مجموعة مُبهرة من الفرص العقاريّة، التي تتنوع بين أراضٍ سكنيّة فسيحة لبناء منازل الأحلام، وأراضٍ تجاريّة واعدة تمتد على مساحة إجمالية تزيد عن 156 ألف م² من الأراضي المطوّرة بإجمالي 40 قطعة (15 منها سكنية، و19 تجارية محوريّـــــة وثانويّــــــة، و6 محال تجزئة) تُهيئ درب الاستثمار الواعد وتدرّ أرباحاً تفوق الخيال.
من جانبه أشار سليمان الحربي نائب الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية إلى أن مشروع "درب الحرمين" يعتبر بوابة ذهبية لتحقيق أحلام المستثمرين والطموحين الساعين لبناء مستقبلهم الاستثماري العامر، لما يتمتع به من مواصفات ومميزات وضعته في قمة المشاريع العقارية في جدة والتي يُتوقع لها أن تحصد الأرباح المُجزية.
وأضاف الحربي ، يتربّع "درب الحرمين" على طريق الملك عبدالله وسط حي الفيحاء، بالقرب من الطرق والشوارع الرئيسة التي توفّر وصولاً سريعاً لكافة أنحاء المدينة أبرزها: (طريق الحرمين السريع- طريق الملك فهد- طريق المدينة المنورة السريع- طريق الأندلس- شارع فلسطين- شارع الأمير ماجد). كما يتباهى المشروع بقربه من أهم معالم الجذب والخدمات بالمدينة: (السلام مول، جامعة الملك عبدالعزيز، مستشفى سليمان الحبيب، الأندلس مول، محطة قطار الحرمين، جامعة دار الحكمة، إعمار سكوير، جامعة عفت، جدة التاريخية، دوار السارية، مطار الملك عبدالعزيز الدولي). علاوةً على ذلك يتمتع مشروع درب الحرمين ببنية تحتيّة ذكيّة ومتكاملة صُممت لتوفير أقصى درجات الراحة والاطمئنان لساكنيها، وأعلى قيمة استثماريّة لأصحاب المشاريع والمحلات التجاريّة المتوسطة والصغيرة.
ودعا "الحربي" كبار المستثمرين ورجال الأعمال للمشاركة في هذا المزاد الاستثنائي، الذي يعتبر فرصة فريدة للاستثمار في مشروع يحمل العديد من المميزات ويوفر فرصًا واعدة لإطلاق المشاريع العقارية السكنية والتجارية الرائدة التي تدر عوائد استثمارية مجزية.