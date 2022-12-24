"الخالدي": التنمُّر والعنصرية ضد لهجات المناطق والدول عقوبتهما الحبس 5 سنوات أو الغرامة

كما أوضح المحامي والمستشار القانوني حمود الخالدي أنه ليس بالضرورة أن يكون الشخص القائم بتصوير المقطع المرئي من يقع وحده تحت طائلة النظام، بل إن مجرد إعادة نشر هذا المقطع أو تداوله أو تخزينه يعتبر جريمة. مبينًا أنه تم إيضاح ذلك في نص المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على أنه "يُعاقَب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1- إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي".