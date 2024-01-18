شاشة إل جي سيغنتشر "أوليد تي 4K" تستهلّ مرحلة جديدة من مسيرة الشركة في الابتكار التلفزيوني

وتعمل شاشة "أوليد"الشفافة على إزالة القيود المعتادة التي تأتي مع أجهزة التلفزيون التقليدية. فلم يعد ضرورياً وضع التلفزيون على الحائط. بدلاً من ذلك، يمكن وضعه في منتصف الغرفة ليقسم المساحة أو إسناده على النافذة من دون حجب الرؤية الخارجية. وصندوق Zero Connect المرفق والذي يستفيد من تقنية النقل اللاسلكي المتطورة من "إل جي" لإرسال صور وصوت بدقة 4K إلى تلفزيون "أوليد تي"، يتيح للمستخدمين وضع تلفزيونهم في أي مكان، بغض النظر عن مكان وجود المنافذ الكهربائية في الغرفة. ومع عدم وجود كابلات بين الصندوق والتلفزيون، يمكن للمستخدمين الاستمتاع ببيئة مشاهدة نظيفة وخالية من الكابلات.