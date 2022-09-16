القيادة تهنئ رئيس الولايات المتحدة المكسيكية بذكرى يوم الاستقلال لبلاده

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، رئيس الولايات المتحدة المكسيكية، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.