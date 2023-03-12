وكيل إمارة الرياض ينوه بإعلان ولي العهد تأسيس شركة طيران الرياض

ثمن وكيل إمارة منطقة الرياض، الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، ما أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة "طيران الرياض"، كناقل جوي وطني جديد.
وقال إن المملكة في ظل هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- تشهد مشروعات نوعية وتطويرًا تنمويًا واقتصاديًا يعزز من مكانة المملكة اقتصادياً وسياحياً ولوجستياً.
وأضاف أن شركة "طيران الرياض" امتداد للمشروعات الطموحة المعززة لمكانة العاصمة الرياض كوجهة عالمية للسفر الدولي، واستقبال السياح والزائرين لمناطق الجذب السياحي في المملكة، والإسهام في نمو الناتج المحلي، وتوفير فرص التوظيف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن شركة "طيران الرياض" ومطار الملك سلمان سيرسخان من مكانة العاصمة الرياض لتكون ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم، وجسراً يربط الشرق والغرب، وبوابة للعالم، ومواكباً للنمو الاقتصادي والسكاني الذي تشهده في ظل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، وسيعزز من قدرات الشركات الوطنية بما يحقق لها الريادة العالمية، داعيًا الله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن ازدهاره واستقراره.