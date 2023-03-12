وكيل إمارة الرياض ينوه بإعلان ولي العهد تأسيس شركة طيران الرياض

وأشار إلى أن شركة "طيران الرياض" ومطار الملك سلمان سيرسخان من مكانة العاصمة الرياض لتكون ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم، وجسراً يربط الشرق والغرب، وبوابة للعالم، ومواكباً للنمو الاقتصادي والسكاني الذي تشهده في ظل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، وسيعزز من قدرات الشركات الوطنية بما يحقق لها الريادة العالمية، داعيًا الله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن ازدهاره واستقراره.