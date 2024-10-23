بـ 8 ملايين ريال.. "قلبي" توقّع اتفاقيات تعاون مع 3 جهات رائدة

أعلنت جمعية رعاية مرضى القلب "قلبي"، توقيع اتفاقيات تعاون مع عدة جهات رائدة؛ تشمل: وزارة الصحة، ومستشفى الرياض، وشركة "دياڤيرم" المتقدمة للخدمات الصحية.
جاء ذلك خلال ملتقى الصحة العالمي، الذي عُقِد في "ملهم"؛ أمس الثلاثاء، في منصة التوقيع داخل جناح القطاع الصحي غير الربحي، بقيمة سوقية بلغت 8 ملايين ريال.
وقّع على الاتفاقيات المدير التنفيذي لجمعية "قلبي" الدكتور حسين العنزي، الذي أكد أهمية هذه الشراكات في تعزيز الخدمات الصحية المقدمة لمرضى القلب.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات ستسهم في تطوير البرامج العلاجية، وتحسين جودة الرعاية الصحية للمجتمع.
حضر مراسم التوقيع نائب رئيس مجلس الإدارة د.عبدالله الجار الله، الذي صرح بأن هذه الاتفاقيات تسهم في خدمة مرضى القلب، وتؤكد أن الجمعية تسعى بخطوات ثابتة لتحقيق أهدافها.
وتأتي هذه الشراكات ضمن جهود الجمعية لتعزيز الرعاية الصحية لمرضى القلب وتسهيل الخدمات المقدَّمة بالشراكة مع جهات صحية رائدة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمصابين بأمراض القلب.
يُذكر أن جمعية "قلبي" تسعى من خلال هذه المبادرات إلى تحقيق تقديم خدمات صحية متميزة ودعم مرضى القلب في جميع مناطق المملكة.