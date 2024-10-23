بـ 8 ملايين ريال.. "قلبي" توقّع اتفاقيات تعاون مع 3 جهات رائدة

جاء ذلك خلال ملتقى الصحة العالمي، الذي عُقِد في "ملهم"؛ أمس الثلاثاء، في منصة التوقيع داخل جناح القطاع الصحي غير الربحي، بقيمة سوقية بلغت 8 ملايين ريال.