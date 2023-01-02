أكثر من 23 مليون مسافر عبروا جسر الملك فهد للبحرين خلال 2022

وكان من أبرز هذه المشاهد ما حدث من ازدحام وتكدس المسافرين في شهر أغسطس عام 2022 الماضي؛ وذلك بسبب إلغاء شرط التأمين لمن هم أقل من 12 عامًا، بعد أزمة كورونا التي أجبرت الجهات المعنية على ضرورة تأمين من هم دون 12 عامًا؛ الأمر الذي تَسبب في تكدس المسافرين والمركبات لعدة ساعات، قبل أن تقوم المديرية العامة للجوازات بتغيير النظام، إضافة إلى فتح مسارات إضافية من جانب القادمين للسعودية للمغادرين لسرعة إنجاز المسافرين والتقليل من تكدسهم، وهو ما يحدث بشكل شبه أسبوعي وتحديدًا في إجازة نهاية الأسبوع.