مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يجري بنجاح "3" عمليات تجميل دقيقة

تمكن مركز جراحات التجميل بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، من إجراء عدة عمليات تجميل ناجحة، لحالات متنوعة ومعقدة، على يد د.سامر الهبر استشاري جراحة التجميل، ومن ضمن هذه الحالات امرأة تبلغ من العمر 28 عاما كانت قد خضعت لعملية تجميل أنف غير دقيقة، منذ نحو عامين، وعانت من تشوهات حادة وندبات واضحة، بالإضافة إلى تعرجات كثيرة، وأثر ذلك على مظهرها تأثيراً بالغاً، وانعكس سلباً على حالتها النفسية وحد من تواصلها الاجتماعي. وقال د.الهبر أن الفريق الطبي أخضع المريضة للفحوصات الطبية الدقيقة ، ومن ثم تقرر إجراء عملية على درجة عالية من الدقة، وبتقنيات وأجهزة تجميلية حديثة، تم فيها إصلاح العيوب، وتعديل التليفات والانحرافات وإخفاء الندبات.