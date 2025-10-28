مجلس النيابة العامة يعقد اجتماعه بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتشكيله

وفي هذا السياق، عقد المجلس اجتماعه برئاسة النائب العام، واستهل معاليه الاجتماع برفع أسمى آيات الشكر والعرفان باسمه واسم أعضاء المجلس لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظهما الله– على تشكيل المجلس وما تحظى به النيابة العامة من دعمٍ كريم ورعاية دائمة تعزز استقلالها وتمكّنها من أداء مهامها القضائية بكفاءة واقتدار.