مجلس النيابة العامة يعقد اجتماعه بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتشكيله

استقبل النائب العام، رئيس مجلس النيابة العامة، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتشكيله لمدة أربع سنوات، حيث رحّب بهم وهنأهم بالثقة الملكية الكريمة، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم ومسؤولياتهم.
وفي هذا السياق، عقد المجلس اجتماعه برئاسة النائب العام، واستهل معاليه الاجتماع برفع أسمى آيات الشكر والعرفان باسمه واسم أعضاء المجلس لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظهما الله– على تشكيل المجلس وما تحظى به النيابة العامة من دعمٍ كريم ورعاية دائمة تعزز استقلالها وتمكّنها من أداء مهامها القضائية بكفاءة واقتدار.
واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، المتصلة بتطوير الأداء المؤسسي للنيابة العامة، وتعزيز كفاءة إجراءاتها القضائية، والارتقاء بجودة أعمالها، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
يُذكر أن المجلس هو الجهة المختصة بالشؤون الوظيفية لأعضاء النيابة العامة، ورسم سياساتها العامة، وإقرار لوائحها وتنظيماتها، بما يعزز استقلالها وكفاءة أدائها، ويُشكّل كل أربع سنوات بأمرٍ ملكيٍّ كريم.