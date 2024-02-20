بالصور.. افتتاح جامع "مشتركي الرسائل" بين المدينة ومكة بسعة 430 مصليًا

من جهته، قدّم رئيس مجلس إدارة جمعية العناية بمساجد الطرق المهندس أحمد بن محمد العيسى، عظيم شكره وامتنانه لسمو الأميرسلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، على دعم سموه ورعايته لأعمال وبرامج جمعية "مساجدنا" رغبة في تعظيم النفع واستمراره وإحداث ثقافة جديدة تزيد من أواصر المجتمع في خدمة المساجد، مشيراً إلى أن هذه المبادرة المتميزة هي إحدى المبادرات التي تبنتها الجمعية والتي تمكن كافة أفراد المجتمع من المساهمة في بناء جامع على أهم الطرق بين مكة المكرمة والمدينة المنورة لخدمة ضيوف الرحمن عبر المساهمة في بناء وخدمة المساجد في أحب البقاع إلى الله.