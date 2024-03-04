أمانة القصيم تصادر 8 أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وأكد "المجلي" أن الأمانة لن تتهاون في إغلاق أو فرض الغرامات المالية في حق المحلات المخالفة ومصادرة وإتلاف هذه المواد التي من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين أو المقيمين على حد سواء.