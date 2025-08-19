سوق التمور بنجران يشهد حراكًا اقتصاديًّا في بيع وشراء حصاد نخيل البياض والمواكيل

بدوره أفاد المهندس الزراعي عبدالله اليامي، أن إنتاج التمور تحسن هذا العام عن الأعوام الماضية، بسبب ارتفاع الوعي الزراعي لدى المزارعين بالممارسات والأساليب الزراعية الحديثة التي أسهمت في جودة المنتج، وكبر حبة التمر، وذلك بفضل -الله تعالى- ثم الجهود التي يقدمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، لتوعية المزارعين بطرق الصحيحة للعناية بالنخيل، مؤكدًا أهمية النخيل بنجران وسائر مناطق المملكة بوصفها إرثًا تاريخيًا لسكان الجزيرة العربية، الأمر الذي يتطلب من الجهات المسؤولة بالمنطقة التعاون وتسخير الإمكانات الفنية والمادية لرعاية ودعم مزارعي النخيل بالمنطقة وفق رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز وتنمية الإمكانات والموارد الوطنية، بما يسهم في خلق روافد اقتصادية جديدة.