بالرغم من التحديات.. بالصور: مزارع البُن تعود للواجهة بالمجاردة عبر زيارات حكومية ودعم.. هنا التفاصيل

يأتي ذلك، في وقت عادت فيه زراعة البُن بمحافظة المجاردة للواجهة بقوة، منها جبل ريمان وبطحة بني حسين والقرن والإصدار ووادي الغيل وثربان.. حيث توجد الكثير من المزارع قائمة حاليًا، وحصلت على شتلات مجانية ذات سلالة أصيلة، مصدرها مزارع منطقة عسير القديمة من قِبل جمعية البُن بالمنطقة، وذلك ضمن استراتيجية رؤية السعودية 2030 لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية.