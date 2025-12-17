تنفيذًا لتوجيهات القيادة.. إخلاء طبي لمواطن سعودي من إندونيسيا لتلقي العلاج بالمملكة

نفّذت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية إندونيسيا، عملية إخلاء طبي لمواطن سعودي، إثر تعرضه لحالة صحية حرجة استدعت نقله إلى المملكة لاستكمال علاجه في المستشفيات السعودية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.